Muğla’nın Ula ve Yatağan ilçelerinde çıkan yangınlar 21 saatlik çetin bir mücadele sonrasında kontrol altına alındı. Muğlalı madenciler, yangınların kontrol altına alınması için olağanüstü mücadele örneği ortaya koydu.İZMİR (İGFA)- Madencilerin her türlü doğal afette yaraların sarılması için insan gücü ve makine ekipmanıyla sahada olduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Muğlalı madencilerin Ula ve Yatağan yangınlarının kontrol altına alınması için kamu ve yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle ortak hareket ettiklerini, çabalarının takdiri hak ettiğini söyledi.

Muğla’da 2021 yılında 14 gün süren orman yangınlarında da Muğlalı madencilerin çok özverili bir mücadele örneği ortaya koyduklarının altını çizen Alimoğlu, “Muğla’nın topraklarının yüzde 56’sını ormanlar oluşturuyor. Ülkemizin akciğerleri konumundaki Muğla’nın yeşil dokusunun korunması her Türk vatandaşının olduğu gibi madencilerimizin öncelikli görevi. Madenciler, tecrübeli insan gücü ve geniş makine parkıyla yangınlara müdahale etti. Muğlalı madencilerimiz akaryakıt ikmal tankerleri, kepçeleri, ekskavatörleri, su tankerleri ve kamyonlarıyla yangının kontrol altına alınması için çaba gösterdi. Bundan sonraki süreçte yanan alanların tekrar ormana dönüşmesi için en büyük desteği madencilik sektörü verecektir” diye konuştu.

Madencilik sektöründe 18 STK'nın ortaklığıyla faaliyet gösteren Madencilik Platformu’nun her doğal afette hızlıca organize olup müdahale ettiğini hatırlatan Alimoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinde de 10 binden fazla madencinin arama kurtarma ekiplerine büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.