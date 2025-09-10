Ege İhracatçı Birlikleri modadan gıdaya, madenden deriye 12 sektörde fuarlar ve ticaret heyetleriyle döneme girdi. Egeli ihracatçılar Eylül ayında, Kanada’dan Çin’e, Singapur’dan İngiltere’ye, Pakistan’dan Almanya’ya, dünyanın dört bir tarafında 20’den fazla etkinlikle Türk ihraç ürünlerini tanıtacak.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri modadan gıdaya, madenden deriye 12 sektörde fuarlar, ticaret heyetleri, alım heyetleri, tasarım yarışmaları, panellerle yoğun bir döneme girdi.

Egeli ihracatçılar Eylül ayında, Kanada’dan Çin’e, Singapur’dan İngiltere’ye, Pakistan’dan Almanya’ya, Suriye’den Fransa’ya dünyanın dört bir tarafında 20’den fazla etkinlikle Türk ihraç ürünlerini tanıtıyorlar.

Ege İhracatçı Birlikleri, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu’yla iş birliğinde 12 Eylül 2025 tarihinde “Tarım ve Gıdada Gelecek Vizyonu” isimli panelle Türkiye’nin tarım ve gıdada gelecek vizyonuna katkı sağlamayı ve 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracat hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

EGELİ İHRACATÇILAR SURİYE’YE 50 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri, 27 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihlerinde Şam’da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarına dördü birlik başkanı olmak üzere 7 kişilik heyetle katıldı.

Suriye’ye 2025 yılının ocak – ağustos döneminde yüzde 83’lük ihracat artış hızı yakalayan Egeli ihracatçılar 8 ayda 33 milyon dolara ulaşan ihracatımızı 2025 yılı sonunda 50 milyon dolara çıkarmak için temaslarda bulundular.

EGE MODA ENDÜSTRİSİ EYLÜL AYINDA 2 FUARA BİRDEN KATILIYOR

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2025 yılında 4 farklı ülkede 6 fuara katılarak konfeksiyon ihracatında mevcut ihracat rakamlarını korumayı hedefliyor.

Türk Moda Endüstrisi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla, ihracatta lider pazar Almanya’da 2-3 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Munich Fabric Start Fuarı’na 8 Türk firmasıyla katılarak yeni ihracat bağlantılarına zemin hazırladı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sonraki durağı, 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde 19 firmanın katılımıyla gerçekleşecek PV Manufacturing Paris Fuarı olacak.

SARACİYE SEKTÖRÜ İTALYA’DA MIPEL FUARI’NA KATILDI

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 7-9 Eylül 2025 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük saraciye, deri çanta ve aksesuar fuarı MIPEL Fuarı’na 6 firmayla katıldı.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ BİR AYA DÖRT ÜLKEDE ETKİNLİK SIĞDIRACAK

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 27 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihlerinde Şam’da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı’yla başladığı tanıtım maratonunun ikinci etabında, 9-11 Eylül 2025 tarihlerinde Pakistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda yerini aldı. 2025 yılı için 1,9 milyar dolar ihracat hedefi olan ESÜHMİB, su ürünleri sektörü açısından önemli bir buluşma noktası olan Singapur’da düzenlenen Seafood Expo Asia Fuarı’nda 10-12 Eylül 2025 tarihlerinde Türk su ürünlerinin tanıtımını yapacak.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 23-27 Eylül 2025 tarihlerinde dünya arıcılık sektörünün en büyük ve en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan Kopenhag, Danimarka – Apimondia’ya katılarak eylül ayındaki tanıtım maratonunu noktalayacak.

HALI İHRACATÇILARI İNGİLTERE YOLCUSU

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin Halı Ur-Ge Projesi kapsamında bir heyet 22-25 Eylül 2025 tarihlerinde Birleşik Krallık’a yönelik ticaret heyeti gerçekleştirecek. 8 firmayla yapılacak organizasyonda öncelikle Harrogate Flooring Show fuarı ziyaret edilecek sonrasında ikili iş görüşmeleri olacak. Son gün firma ziyaretleri ile heyet İngiltere programını tamamlayarak yeni ihracat bağlantılarıyla Türkiye’ye dönecek.

DÜNYA DEVLERİ INTERFRESH FUARI’NA GELİYOR

Türkiye’nin yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri ve kuru meyve ürünlerinin vitrini konumundaki İnterfresh Eurasia Fuarı 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde İzmir’de 6. kez dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları ağırlayacak.

2024 yılında 8 milyar dolar dövizi Türkiye kazandıran taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri ve kuru meyve ihracatçıları 70 ülkeden gelecek 700 ithalatçıyla ikili iş görüşmelerine imza atacak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türk yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerini İnterfresh Eurasia Fuarı’nda güçlü bir şekilde temsil edecek.