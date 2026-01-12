Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde, Gürsu Belediyesi işbirliği ile ilçede 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesindeki proje kapsamında ilk etapta 50 ev temiz yakıt ve doğalgaz tesisatı ile buluşturulacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki hava kalitesini artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla, doğal gaz tesisatı olmayan evleri temiz yakıtla buluşturacaklarını söyledi. Gürsu'da başlayan proje kapsamında ilk etapta 50 evde çalışmanın gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Işık, 'Köylerin de dahil olduğu toplam 15 mahallede farklı lokasyonlarda titiz bir çalışma yürütüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olan evlerde ve ailelerde araştırmalar yapıldı. Belediye bünyesinde kurulan komisyon ile bu tesisatını döşetme imkanı olmayan ve bakanlık kriterlerine uyan evlerde ön incelemeler yapıldı ve çalışmalara başlandı' diye konuştu.

Proje kapsamındaki ailelerin tamamen ücretsiz şekilde bu hizmeti aldıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Son derece kaliteli ürünler ve iyi işçilikle ailelerimizi doğal gaza ücretsiz kavuşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Projemizi ilerleyen dönemlerde geliştirerek büyütme hedefindeyiz' dedi.

Projeyi büyük bir mutlulukla karşılayan ev sahipleri ve aileler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a, Başkan Işık ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.