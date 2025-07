Efes Selçuk Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen ve çocukların yaz tatilini daha verimli, eğlenceli ve öğretici geçirmesini amaçlayan yaz okulu kursları, bu yıl da dopdolu bir programla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Bu yılki yaz okulu kurslarında yaklaşık 1000 çocuk ve genç; spor, sanat ve kültür ile iç içe bir yaz tatili geçiriyor. 7-14 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan kurslar, yoğun katılımla sürerken, Efes Selçuklu çocuklar yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen kurslar kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gitar, keman, piyano, bateri, darbuka, okul öncesi müzik eğitimi, resim, satranç, yaratıcı drama ve ritim kursları düzenleniyor. Ayrıca; yaz tatillerini spor ile iç içe geçirmek isteyen çocuklar için basketbol, voleybol, jimnastik, modern dans ve halk oyunları gibi spor dallarında da eğitimler veriliyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların ilgi alanlarını keşfetmesine ve yeni beceriler kazanmasına olanak tanırken, sosyal çevrelerini geliştirme imkânı sağlıyor. Velilerden de büyük ilgi gören yaz okulu kursları, hem çocukların verimli zaman geçirmesini sağlıyor hem de ailelere yaz döneminde çocuklarını yönlendirebileceği güvenli bir alternatif sunuyor.

BAŞKAN SENGEL; “EFES SELÇUK ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜYLE GÜZELLEŞİYOR”

Efes Selçuk’ta her çocuğu eşit ve güvenli bir şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Çocuklarımızın yaz tatilini sadece ekran başında geçirmesini istemiyoruz. Onlar koşsun, oynasın, müzik yapsın, dans etsin, birlikte gülsün istiyoruz. Yaz okulu kurslarımız tam da bunun için var. Üstelik bunu yaparken yeni şeyler öğreniyorlar, sosyalleşiyorlar, yeteneklerini keşfediyorlar. Her gün kurslardan çıkan o mutlu yüzleri görmek bize yetiyor. Efes Selçuk’ta her çocuğun eşit ve güvenli şekilde gelişebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Efes Selçuk çocukların gülüşüyle güzelleşiyor” dedi.