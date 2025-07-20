Trakya Üniversitesi, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi’nde yer alan Zeynep–Mustafa Taş Uygulama Anaokulu’nu 2025–2026 eğitim-öğretim yılında açıyor. Ön kayıtlar 21 Temmuz’da başlıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan Zeynep–Mustafa Taş Uygulama Anaokulu, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Nitelikli, çağdaş ve kapsayıcı bir okul öncesi eğitim sunmayı hedefleyen anaokulunun ön kayıt başvuruları, 21 Temmuz 2025’te başlayacak ve 15 Ağustos 2025’e kadar devam edecek.

Başvurular, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na şahsen yapılacak.Hayırsever bağışçıların destekleriyle hayata geçirilen anaokulu, deneyimli akademik kadrosu, güvenli fiziki ortamı, bilimsel temelli etkinlik programları ve aile katılımını teşvik eden uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Eğitim Fakültesi’nin öncülüğünde, güçlü bir Akademik Danışma Kurulu tarafından desteklenen anaokulu, akademik birikim ile uygulama deneyimini birleştiren özgün bir model sunuyor.