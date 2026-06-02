Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince sahillerde yoğun temizlik çalışması yürüttü.

KOACERLİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kandıra sahillerinde temizlik ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sahiller, bayram tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, Büyükşehir ekipleri Kurban Bayramı süresince 39 ton atık toplayarak kapsamlı bir temizlik çalışmasına imza attı. Artan yoğunluğa rağmen sahiller, ekiplerin özverili çalışmasıyla temiz ve düzenli tutuldu.

BAYRAMDA 39 TON ATIK TOPLANDI

Kurban Bayramı tatili boyunca Kandıra sahilleri yoğun ziyaretçi ağırladı. Artan insan hareketliliğine rağmen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahillerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bayram süresince kumsal ve sahil alanlarından toplam 39 ton atık toplanırken, gün boyunca yürütülen çalışmalarla plajların temiz ve düzenli kalması sağlandı. Bu kapsamda kumsallarda biriken atıklar toplanırken, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve ortak kullanım noktaları da detaylı şekilde temizlendi.

PLAJLAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Yaz sezonu öncesinde sahillerde bakım ve onarım çalışmalarını da sürdüren ekipler; soyunma kabinleri, duş alanları, oturma grupları ve çeşitli donatıların bakımını gerçekleştiriyor. Kullanım nedeniyle yıpranan alanlar elden geçirilirken, vatandaşların ihtiyaç duyduğu noktalar da tek tek kontrol ediliyor. Özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Kandıra sahillerinde temizlik ekipleri gün boyunca görev yaparken, bazı bölgelerde gece saatlerinde de çalışmalar devam etti.

TEMİZ ÇEVRE İÇİN YOĞUN MESAİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yalnızca kumsallarda değil, sahil çevresindeki yeşil alanlarda da bakım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda çim biçme, yabani ot temizliği, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor. Ekipler, vatandaşların temiz ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için sahil genelinde çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinde temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.