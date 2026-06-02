KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 215 bin 652 ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar; 'Ormanköy', 'Çocuk Hayvan Çiftliği', 'Orman Kütüphanesi', 'Ormanın Sesi' ve 'Yürüyüş Parkurlarında' keyifli anlar yaşadı. Ülkemizin ve şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ormanya, bu bayramda da Kocaeli'nin doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

KAMP ALANINA YOĞUN İLGİ

Ormanya Kamp Alanı da bayram süresince doğaseverlerin gözde adreslerinden biri oldu. Çadır ve karavan kampı yapmak isteyen misafirlerin tercih ettiği alanda toplam bin 352 kişi konakladı. Fransa, Güney Kore, Almanya ve Çin gibi ülkelerden de turistleri ağırlayan Ormanya Kamp Alanı bayram süresince 195 yabancı misafire ev sahipliği yaparak uluslararası ziyaretçilerin de tercih ettiği önemli bir doğa turizmi destinasyonu olduğunu bir kez daha gösterdi. Güvenli ve düzenli kamp imkânları, doğal ortamı ve sunduğu sosyal olanaklarla Ormanya Kamp Alanı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Bayram tatili süresince Ormanya, il dışından düzenlenen tur programlarının gözdesi oldu. Eskişehir, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Hatay, İstanbul gibi farklı şehirlerden gelen tur acentaları Ormanya'yı ziyaret etti. Bu yoğun ilgi, Ormanya'nın Türkiye genelinde popülerliğini ve cazibesini bir kez daha kanıtladı.

Kartepe'nin eşsiz doğasında yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı da Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. 9 günlük bayram süresince doğaseverleri ağırlayan Kuzuyayla, temiz havası, yürüyüş rotaları, doğal manzaraları ve sakin atmosferiyle doğaseverlerin buluşma noktası haline geldi. Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Kuzuyayla'da doğayla baş başa vakit geçirerek bayram tatilinin tadını çıkardı.