Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den' kampanyası kapsamında can dostlar yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Başkan Vahap Seçer öncülüğünde 23 Ağustos 2024 tarihinde başlatılan kampanya ile bugüne kadar 1.927 köpek sahiplendirildi.

MERSİN (İGFA) - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü aracılığıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturuyor.

CAN DOSTLAR BÜYÜKŞEHİR'İN KAMPANYASIYLA SICAK YUVA BULUYOR

Kampanya kapsamında sahiplenilen hayvanlar için çeşitli destekler de sağlanıyor. Sahiplendirme sürecinde vatandaşlara 3 ayda bir kuru mama desteği sunulurken, iç-dış parazit uygulamaları ile kuduz aşıları 2 yıl boyunca ücretsiz olarak yapılıyor. Uzun tüylü hayvanlar için 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verilirken, tüy ve tırnak bakımları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca yavru kedi ve köpeklerin 1 yaşına geldiklerinde kısırlaştırma işlemleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kampanya kapsamında bir can dostu sahiplenen ailelerden biri de Yaldız Ailesi oldu. Satın almak yerine sahiplenmeyi tercih eden aile, 'Fı

ndık' ismini verdikleri Terrier cinsi köpekleriyle birlikte evlerine neşe kattı. Bakımevinden yeni yuvasına uzanan yolculuğunda Fındık, kısa sürede ailesine alıştı.

ATLI: 'SON 2 YILDA 1.927 KÖPEĞİMİZİ YENİ YUVALARINA KAVUŞTURDUK'

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaşlı Hayvan Bakımevi'nde görev yapan sahiplendirme bölümü sorumlusu Altay Atlı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklandığını belirterek, bu süreçte Başkan Vahap Seçer öncülüğünde 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den' kampanyası başlatıldığını ve birçok can dostun sıcak yuvaya kavuşturulduğunu söyledi.

Atlı, ' 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den' kampanyası ile birlikte, Ağustos 2024'ten bugüne kadar 1.927 köpeğimizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Kediyle birlikte ortalama 2 bin 500 hayvanımızı sahiplendirdik' dedi.