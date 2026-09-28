Efes Selçuk Belediyesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da sosyal belediyecilik uygulamalarıyla öğrencilerin ve ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Kırtasiye Kartı'ndan beslenme desteğine, ulaşımdan cep harçlığına ve uygun fiyatlı öğrenci yemeklerine kadar hayata geçirilen projeler, yeni eğitim döneminde de devam ediyor.

Türkiye'ye örnek gösterilen sosyal belediyecilik uygulamaları arasında yer alan projeler kapsamında Efes Selçuk Belediyesi; Kırtasiye Kartı, Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması, Okullara Ulaşım Desteği, İlk Cep Harçlığı ve Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile öğrencilere doğrudan destek sağlıyor.

291 ÖĞRENCİYE 672 BİN LİRALIK KIRTASİYE DESTEĞİ

Eğitim giderlerinin aile bütçesi üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla uygulanan Kırtasiye Kartı Projesi kapsamında, 2025-2026 ve 2026-2027 eğitim-öğretim yıllarında 199 haneden 291 öğrenciye toplam 672 bin TL tutarında destek verildi.

Öğrenciler, Kırtasiye Kartı ile ihtiyaç duydukları okul ve kırtasiye malzemelerini kent esnafından temin ederken, destek aynı zamanda yerel esnafa da katkı sağladı.

BESLENME ÇANTALARI DAYANIŞMAYLA HAZIRLANIYOR

Efes Selçuk Belediyesi'nin kent dayanışmasını büyüten projelerinden 'Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması' da yeni eğitim yılında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin bir haftalık beslenme çantası için gerekli gıda ürünleri koli halinde ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Proje kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda aylık ortalama 130 öğrenciye beslenme desteği sağlandı.

AYLIK ORTALAMA 85 ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ

Efes Selçuk Belediyesi'nin eğitim alanındaki desteklerinden biri de ulaşım desteği oldu. Kent merkezine uzak bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitimlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürülen proje kapsamında, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda köyler ile Arvalya ve TOKİ gibi bölgelerde yaşayan aylık ortalama 85 öğrenciye, toplam 1 milyon 659 bin TL ulaşım desteği sağlandı.

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYAN GENÇLERE İLK CEP HARÇLIĞI

İlk kez yükseköğretime başlayan gençlere yönelik İlk Cep Harçlığı Projesi kapsamında ise 2025 yılında üniversiteye başlayan 45 öğrenciye toplam 112 bin 500 TL destek verildi.

ÖĞRENCİLERE UYGUN FİYATA SICAK YEMEK

Efes Selçuk Belediyesi'nin dikkat çeken sosyal belediyecilik uygulamalarından Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü de yeni eğitim-öğretim yılında hizmet vermeyi sürdürecek.

Atatürk, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde konuşlanan öğrenci otobüsleriyle çocuklara uygun fiyatla öğle yemeği sunulmaya devam edilecek. Uygulamayla öğrencilerin sağlıklı ve ekonomik bir öğüne erişimine katkı sağlanıyor.