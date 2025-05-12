Efes Selçuk’ta Anneler Günü, Ahmet Ferahlı Parkı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. DMD ve SMA farkındalığına dikkat çekilen etkinlikte, “Gerçek Anneler Günü çocukların umutla büyüdüğü gün olacak” mesajı verildi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk’ta Anneler Günü, Efes Selçuk Kadın Platformu ve Belediyesi iş birliğiyle Ahmet Ferahlı Parkı’nda düzenlenen “Anneler Günü Çayı” ile kutlandı.

Etkinlikte, DMD kas hastası Batın, Efehan ve Göktuğ’un tedavisine destek için açılan stant yoğun ilgi gördü. Çağatay Burak Kesen’in şarkılarıyla renklenen etkinlikte, her yaştan Efes Selçuklu bir araya geldi.

Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, “Kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali ve 6284 Sayılı Kanun’un uygulanmaması anneleri endişelendiriyor. Gençlerimizin protestolar nedeniyle tutuklanması içimizi acıtıyor. Cenneti ayaklarımızın altında istemiyoruz; çocuklarımız ve gençlerimizle cennet gibi bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, DMD ve SMA’lı çocukların annelerinin fedakârlığına vurgu yaparak, “Anneler güçlü, şefkatli ve korumacıdır. DMD’li çocuklarımız geleceğe emin adımlarla yürüyecek, sağlıklarına kavuşacak. Engelli annelerinin emeği ödenemez. Ellerinizden, güzel yüreklerinizden öpüyorum” diye konuştu.

Sengel, kadın ve çocuklara yönelik haksızlıklara değinerek, “11 yıl önce bugün İstanbul Sözleşmesi imzalandı, ancak tek bir kararla iptal edildi. Bunun sonuçlarını kadın cinayetleri ve çocuk istismarıyla görüyoruz. Gençlerimiz anayasal haklarını kullandıkları için içeride. SMA ve DMD’li çocukların tedavi masrafları için aileler para toplamak zorunda. Devletin bu çocuklara destek olması gerek. Çocukların özgür büyüyebildiği, annelerin endişe duymadığı bir ülke hayalimiz var. O gün geldiğinde gerçek Anneler Günü’nü kutlayacağız” dedi.

Başkan Sengel, tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutladı. Etkinlikte, Batın, Efehan ve Göktuğ’un annelerine çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafları hediye edildi.