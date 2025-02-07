TÜİK'in 31 Aralık 2024 itibarıyla açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıtları'na göre 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşan Türkiye nüfusu içerisinde Edirne 421 bin 247 oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye nüfusunun 85 milyon 664 bin 944 olarak açıklanması ardından Edirne ve ilçelerinde de nüfus sayıları merak konusu oldu.



Edirne'nin ilçe nüfusları nüfusları da en yüksek nüfus merkezden sonra 84 bin 791 nüfusuyla Keşan başı çekti. Keşan'ı Uzunköprü ve İpsala ilçeleri çekti.

Hatırlanacağı gibi, Edirne’nin 2023 yılındaki toplam nüfusu 419 bin 913, Keşan’ın nüfusu 65 bin 267, Uzunköprü’nün 59.719 olarak açıklanmıştı.