Hâkimlik kararıyla getirilen yasak kapsamında yazılı, görsel ve dijital medyada her türlü yayın yasaklandı.

ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturmada yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ün açıklamasına göre, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği'nin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren mecralarda olaya ilişkin her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklandı.

'YALNIZCA YETKİLİ MAKAMLARIN AÇIKLAMALARI ESAS ALINMALI'

Açıklamada, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

Kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi için yetkili makamların yapacağı açıklamaların esas alınması gerektiği belirtildi.