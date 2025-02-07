Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıllık 25 milyon 291 bin kilovat üretim kapasiteli yenilenebilir enerji santralleri ile yılda 37 milyon liralık enerji üretimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, modern işletmecilik anlayışıyla sağlıklı altyapı hizmetleri sunarak abonelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını kesintisiz karşılıyor.

Bünyesinde 13 içme suyu arıtma tesisi, 23 atık su arıtma tesisi, yüzlerce içme suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezi, su depoları ve iletim hatlarının işletmesini gerçekleştiriyor.

Tüm bu tesislerin işletilmesi için milyonlarca liralık enerji harcaması gerçekleştiriyor. İSU, enerji maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmak amacıyla çevreci bir yaklaşımla enerji ihtiyacının bir kısmını çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Bu doğrultuda, su kaynaklarından elektrik üretmek için HES (Hidroelektrik Enerji Santrali), güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmek için GES (Güneş Enerjisi Santrali) tesislerini inşa ederek faaliyete geçirdi.

Kocaeli’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla çevre yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, içme ve atık su hizmetlerini kesintisiz devam ettirebilmesi için gerekli olan elektrik enerjisinin karşılanmasına önemli katkı sağlayan çevre dostu 12 adet GES ve HES yenilenebilir enerji sistemlerinin üretim kapasitesi, yıllık 13 milyon 396 bin 607 kWh ulaşarak yıllık bazda yaklaşık 37 milyon TL’lik enerji üretimi gerçekleştiriyor.

İSU, an itibarıyla Kandıra Namazgâh Barajı yanında 3 adet, Kullar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi üzerinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Güneş Enerji Santrali (GES); Kandıra Namazgâh, Kartepe Avluburun, Başiskele Soğukpınar 1,2,3,4 olmak üzere toplam 6 adet Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) ile enerji üretimi gerçekleştiriyor.