Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medya üzerinden koltuk kılıfı siparişi vermek isteyen bir vatandaş, 1.900 TL'sinin dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre olay, Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre müşteki N.Ş., sosyal medya üzerinden koltuk kılıfı siparişi vermek amacıyla ilgili hesapta bulunan GSM numarasıyla iletişime geçti. Ürünlerin fiyatının bin 900 TL olduğu belirtildikten sonra müşteki, kendisine iletilen IBAN numarasına ödeme yaptı. Ödemenin ardından karşı tarafın, yapılan ödemenin hatalı olduğunu ve paranın 'havuzda kaldığını' söylediği, ücretin iade edilebilmesi için müştekiye çeşitli talimatlar verdiği ileri sürüldü.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden N.Ş., kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişi veya kişilerden şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili Keşan Polis Merkezi Amirliği tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tahkikat başlatıldı.