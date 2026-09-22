Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bakan Gürlek, son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin sürdüğü, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın mali boyutunun da incelendiğini belirten Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın tespiti, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Bakan Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik sürecin takip edileceğini kaydetti.