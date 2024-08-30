Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda bir araçta esrar ve uyuşturucu gereci ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Havsa ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir araçta uyuşturucu madde ve kullanma araçları ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü, Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Uyuşturucu Madde Arama köpekleri tarafından ortaklaşa yürütülen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, (D.Ö.) isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 10 gram esrar ve 1 set iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili adli tahkikat başlatıldı.