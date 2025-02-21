Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Cingöz, 350 gramlık Ramazan pidesinin 30 TL’den satılacağını duyurdu.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de pide fiyatı Türkiye geneliyle aynı kaldı.

Açıklama Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'den geldi.

Cingöz, fiyatların günün ekonomik koşullarına göre belirlendiğini vurgularken, Edirne’nin ekmeğin en ucuz olduğu illerden biri olduğunu ifade ederek, ekmek fiyatlarına yeni bir zam yapılmasının en az bir ile üç ay sürebileceğini söyledi.

Başkan Cingöz, şu an için ekmek fiyatları dışında zam talebinde bulunan başka bir sektör olmadığını da kaydetti.