Edirne’de okul öncesi öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek jandarma araçlarını inceledi ve köpek timlerinin gösterisini izledi. Edirne'deki etkinlik neşeli anlara sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette, miniklere Jandarma Teşkilatı’nın işleyişi ve görevleri tanıtıldı.Öğrenciler, jandarmanın Trafik, Asayiş araçları ve motosikletlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğin en çok ilgi çeken kısmı ise Jandarma Köpek Timleri’nin gösterisi oldu.

Köpek eğitim alanında yapılan gösteri, öğrencileri hem eğlendirdi hem de jandarmanın bu özel birimini tanımalarını sağladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde, ilk ve orta dereceli okullarda tanıtım faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.