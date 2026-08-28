Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokolle enerji ve su verimliliği için eğitim yapılarının inşasında 'yeşil bina' değerlendirme kriterleri esas alınacak ve yapılar sertifikalandırılacak.

ANKARA (İGFA) - Eğitim yatırımlarına yönelik sürdürülen iş birliği çalışmaları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Söz konusu protokolle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde projelendirme, yapım ve uygulama süreçleri; çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınarak yürütülecek.

İş birliği kapsamında İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü projelerinde, çevreye duyarlı teknolojilerle sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak.

Bu kapsamda eğitim yapılarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen 'YeS-TR ve YeS-INT' yeşil bina değerlendirme kriterleri esas alınacak ve inşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak.

Yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda yüzde 30'a varan enerji tasarrufu, yüzde 40'a varan su tasarrufu ve yüzde 35'e varan karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor.