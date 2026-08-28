Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz eğitim alan 104 öğrenciden 63'ü üniversiteye yerleşti. Farklı fakülte ve bölümlere yerleşen öğrenciler, üniversiteye hazırlık sürecinde merkezde sunulan eğitim ve rehberlik hizmetlerinden yararlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar, gençlerin üniversite başarısına önemli katkı sağlıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan 104 öğrenciden 63'ü, Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki fakülte ve bölümlere yerleşerek üniversite hayallerine ilk adımı attı.

Gençlerin elde ettiği başarıda yalnızca akademik eğitimin değil, sınav sürecinin farklı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı destek çalışmalarının da önemli payı oldu. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerin yanı sıra öğrencilerin hedef belirleme, zaman yönetimi, verimli ders çalışma ve sınav kaygısıyla baş etme süreçlerine yönelik rehberlik desteği sunuldu.





DENEME, ETÜT VE REHBERLİK DESTEĞİ



YKS hazırlık sürecinde düzenli TYT ve AYT denemeleriyle öğrencilerin sınav pratiği geliştirilirken, özel etüt ve soru çözüm saatleriyle eksik kalan konuların tamamlanmasına imkan sağlandı.

Öğrencilerin motivasyonlarının yüksek tutulmasına yönelik çalışmalarla zorlu sınav maratonunun daha planlı ve verimli geçirilmesi hedeflendi. Merkezde eğitim alan ve üniversiteye yerleşen öğrenciler arasında mühendislik, diş hekimliği, öğretmenlik ve psikoloji gibi farklı alanlardaki bölümlerin bulunması, verilen eğitimin kapsamını ve ortaya çıkan başarının çeşitliliğini gözler önüne serdi.



YENİ DÖNEM İÇİN BAŞVURULAR SÜRÜYOR



Geçtiğimiz yıl elde edilen başarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik ücretsiz 'TYT-AYT Dönem Hazırlık Programı' için başvurular alınmaya başladı.

7 Eylül 2026'da başlayacak program kapsamında matematik, geometri, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve edebiyat dersleri YKS müfredatına uygun şekilde işlenecek. Eğitim sürecinde kullanılacak güncel materyal ve kaynaklar da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.