Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir hijyen ve ilaçlama çalışması başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde halk sağlığını korumak ve olası enfeksiyon hastalıklarının önüne geçmek amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, belediye hizmet alanındaki 82 okul detaylı bir şekilde dezenfekte edilerek yeni döneme hazır hale getirildi.

İhtiyaç duyulan okullarda açık ve kapalı alan ayrımı gözetilmeksizin; bodrum katları, kalorifer daireleri gibi hassas noktalar dahil olmak üzere pire, hamamböceği ve kemirgen mücadele ilaçlamaları gerçekleştirildi.

SİVRİSİNEKLE MÜCADELE KESİNTİSİZ YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki rutin vektör mücadelesini de sürdürüyor. Sivrisinek popülasyonunu kontrol altında tutmak adına üreme odaklarında larvasit uygulamaları plan doğrultusunda devam ederken, ergin sivrisineklere karşı yürütülen ULV alan spreyleme çalışmaları da hava şartlarına uygun olarak düzenli aralıklarla devam ediyor.