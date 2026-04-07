Edirne'de Keşan Türkü Dostları Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nu dolduran dinleyiciler, 28 eserlik konseri beğeniyle izledi. Yoğun ilgi gören konserde, salondaki koltuklar yetmeyince, türkü dostları, konseri koridorlara konulan sandalyelerde ve ayakta izlediler.

Sıdıka Eren Uranoğlu'nun sunumuyla başlayan programda 12 solo ve 16 koro eseri olmak üzere 28 eser seslendirildi.

Ritimlerde Hüsniye Kelekçi, Alperen Evren, Aytaç Kayalı, curada Mehmet Ali Zarifoğlu, gitarda Emre Akyol, bağlamalarda Türkü Ayhandan, Mehmet Bayram ve Derya İnce Özhan'ın yeraldığı konserde, 12 solo türküyü şu kişiler seslendirdi: Emine Ceren Yılmaz (Altın Yüzüğüm Kırıldı), Erkan Yanık (Çayıra Serdim Postu), İlkin Özhan (Bu Dünyanın Devranına Aldanma Gönül Aldanma), Nevzat Çolak (Güzel Ne Güzel Olmuşsun), Derya İnce Özhan (Zalım Poyraz), Tuncay Özgücü (Urfalıyam Dağlıyam), Hakkı Can Karakaş (Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden), Nurgül Karanfil (Kahve Koydum Fincana), Mehmet Bayram (Yol Gider mi Gider mi da Bizim Böyük Limana), Fatma Altın Alabak (Gönül Niçin Ahvalimi Bilmezsin), Oya Çiftçi (Mektebin Bacaları), Ozan Seydi Özmen (Bülbül Havalanmış).

Keşan Türkü Dostları Derneği Başkanı ve KTDD Korosu Şefi Soner Velioğlu, konserin sonunda yaptığı konuşmada, kendisinin de tüm koro üyelerinin de 29 yıldır süren Türk Halk Müziği çalışmaları ve konserlerinden herhangi bir maddi gelirleri olmadığını; tersine, gönüllü olarak bu çalışmalara katılanların tüm harcamaları kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek, koro üyelerine teşekkür etti.

Velioğlu, çalışmalar ve konser için kendilerine yer sağlayan Keşan Belediyesi ile emeği geçen herkese ve izleyicilere de şükranlarını sundu. Keşan Belediyesi adına Soner Velioğlu'na çiçek veren Keşan Müzesi Sorumlusu Aslı Avcı da Velioğlu ve Türkü Dostları Derneği Korosuna teşekkürlerini iletti.