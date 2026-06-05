Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çevreyi korumanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Ağaçlandırmadan geri dönüşüme, park yatırımlarından sıfır atık çalışmalarına kadar çevre dostu projelerle daha yaşanabilir bir gelecek inşa ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerini yürütürken sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini vurguladı.

Sağlıklı ve mutlu yarınların, çevre bilinci yüksek nesillerle mümkün olacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Çevreci belediyecilik anlayışımız doğrultusunda doğayı koruyan projeler hayata geçiriyor, çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede büyümesi için çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz' dedi.

Kocasinan'ın görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe olması için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin dört bir yanında yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyledi. Çolakbayrakdar, 'Bir yandan ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni parklar inşa ederken, diğer yandan mevcut parklarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, ailelerimizin huzur içerisinde vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturuyoruz. Her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağaç ve fidanı toprakla buluşturarak Kocasinan'ın yeşil dokusunu güçlendiriyoruz. Ayrıca mevsim şartlarına uygun farklı türlerde çiçeklerle ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Park, bahçe ve camilerde gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Çolakbayrakdar, çevre temizliğinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, 'Temizlik imandandır anlayışıyla hareket ediyor, profesyonel ekiplerimizle parklarımızı, bahçelerimizi ve camilerimizi düzenli olarak temizleyip bakımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.