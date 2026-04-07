Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', bir kez daha sporcuları tarih ve doğayla buluşturmaya hazırlanıyor.

MERSİN (İGFA) - Her yıl daha çok kişinin katıldığı maratonun parkurlarını meraklılarına göstermek isteyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Lamos Parkuru'nda tanıtım koşusu düzenledi.

Mersin Running işbirliğinde yapılan tanıtım koşusunda, özellikle 10K'da koşan sporculara uzun parkurlar tanıtıldı.

Mersin'i bir spor kenti yapmak için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi; atletizmle yıllardır ilgilenen, yeni başlayan ya da sadece tarihi dokuların olduğu Lamos Kanyonu'nu yürümek isteyenlerle buluştu.

Doğal güzelliklerin ortasında kalmış tarih kalıntılarının arasında güzel vakit geçiren sporcular, 9 Mayıs'ta yapılacak olan maraton için heyecanlandıklarını dile getirdiler.

YORULMAZ: 'BÖYLE BİR ORGANİZASYONUN PARÇASI OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Kilikya Ultra Maratonu'nun 3 kategoriden oluştuğunu ve Lamos Kanyonu'ndan 33K ile 53K koşucularının geçtiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, 'Antik Roma yolunun bir parçası olan Kilikya Yolu'nda, tarihi ve doğayı sporla birleştireceğimiz koşumuza herkesi bekliyoruz. Lamos Kanyonu'nun kenarında keyifli vakit geçiren sporcular; yeşilliklerin ve kayaların arasında yürüyüş ve koşu yaparak, doğaya ve havaya hayran kaldıklarını belirttiler. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle bir organizasyonu yaptığımız için çok mutluyuz' sözlerine yer verdi.