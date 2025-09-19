Edirne’nin İpsala ilçesinde hayvan sağlığını koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında önemli bir karar alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlçede başlatılan Rapel aşılaması süresince, merkez, belde ve köylerde hayvan giriş-çıkışları geçici olarak yasaklandı.

Yetkililer, yalnızca kesim amacıyla getirilecek hayvanlara izin verileceğini, bunun dışındaki tüm hayvan hareketliliğinin durdurulduğunu açıkladı. Yasak, aşılama süreci tamamlanana kadar devam edecek.

lınan kararın, bölgedeki hayvan sağlığını güvence altına almak ve olası hastalık risklerini önlemek amacıyla uygulandığı belirtildi. Bu önlemle birlikte, hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin ve çiftçilerin sürece hassasiyetle yaklaşmaları bekleniyor.

İpsala’daki uygulama, hem yerel hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği hem de halk sağlığının korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.