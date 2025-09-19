İstanbul Beylikdüzü'nde üç ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve toplamda 1,5 tona yakın çöp toplanan çalışmayla çevre temizlik farkındalığı oluşturuldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, “Dünya Temizlik Günü” kapsamında bir etkinlik düzenledi.

İlçedeki 3 ayrı noktada eş zamanlı yapılan çevre temizlik çalışmasına Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi’nin yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı. Katılımcılar Dereağzı, Sahil ve Gürpınar mahallerinde çevre temizliğiyaparak çevre kirliliğine dikkat çekti. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda 1,5 tona yakın çöp toplanarak önemli bir farkındalık oluşturuldu. Etkinlik sayesinde çevre temizliğinin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu bir kez daha vurgulandı.

Beylikdüzü’nde çevre duyarlılığını artırmak için farkındalık yaratan etkinliklerin devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Beylikdüzü Belediyesi ekipleri olarak bugün bir çevre hareketi başlatmak istedik. Bütün ekibimizle çevremizi temizlemeye çalıştık. İnşallah doğamıza, ağaçlara, hayvanlaradaha saygılı olacağımız günler gelir. Bugün bu hareketi Dünya Temizlik Günü sebebiyle başlattık ama bu etkinliğimizi devam ettirerek çevremizi temiz tutmaya özen göstereceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini diliyoruz. Dünya, doğa, çevre, ağaçlar bizim. Sahip çıkmamız lazım. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.