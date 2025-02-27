CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Özgür Hata, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a yapılan hukuksuzlukla ilgili yazılı açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın hakkında hazırlanan ve 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile siyasi yasak talebini içeren iddianamenin kabul edilmesinin yalnızca bir hukuki süreç değil, aynı zamanda demokrasiye ve gençlik mücadelesine vurulmak istenen bir pranga olduğunun altı çizlien destek açıklaması Edirne'den geldi.

CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Özgür Hata, özgürlük ve adalet mücadelesinden asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

"30 Nisan’da hakim karşısına çıkacak olan Genel Başkanımız Cem Aydın’ın yanındayız" denilen açıklamada genç partililer, "Bu dava, halkın iradesini, gençlerin siyasetteki gücünü ve değişim talebini bastırma girişimidir. Ancak unuttukları bir şey var: Bizler, boyun eğen değil, direnen bir gençlik geleneğinin mirasçılarıyız! Adaletin terazisini eğip bükmek isteyenlere, hukuku siyasallaştırarak bizleri susturacaklarını sananlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bizleri engellemeye çalışanlara, yolumuza taş koyanlara rağmen sokaklarda, meydanlarda, köylerde ve kentlerde olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler haklıyız, çünkü bizler halkız, çünkü bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin yılmaz neferleriyiz! Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Yılmayız, sahadayız, başaracağız!” ifadelerini kullandı.