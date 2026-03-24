CHP'den 2014 yılında istifa ederek Anadolu Partisi'ni kuran Emine Ülker Tarhan, 11 yılı aşkın süre sonra yeniden CHP'ye katıldı. Tarhan'a parti rozeti, CHP'nin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılırken, Tarhan'ın dönüşünde Muharrem İnce'nin de katkısı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarhan'ın hukukçu kimliği ve siyasi geçmişine vurgu yaparak, 'Partimize büyük hizmetler vermiş saygın bir siyasetçi bugün baba ocağına dönüyor' ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın avukatlık ve yargıçlık görevlerinin yanı sıra YARSAV'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığını anımsatan Özel, dönüş sürecinde Muharrem İnce'nin katkısına da değinerek, Tarhan'ı yeniden partiye davet ettiğini belirtti. CHP lideri Özgür Özel, parti içi birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Omuz omuza vererek iktidara yürüyoruz' dedi ve CHP'nin tüm kadrolarıyla birlikte iktidar hedefi doğrultusunda ilerlediğini söyledi.