ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Turizm Haftası kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 'Minyatür ve Tezhip Sanatı ile Antalya Sergisi', sanatçı Aynur Demir ve kursiyerlerinin eserleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk sanatlarının zarif örneklerini bir araya getiren sergide, minyatür ve tezhip sanatının incelikli detayları Antalya temasıyla harmanlanıyor.

Büyük ilgi gören sergi, ziyaretçilere hem kültürel bir yolculuk hem de estetik bir deneyim sunuyor. 20 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak sergi, sanatseverleri Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ağırlamaya devam edecek.

MİNYATÜR VE TEZHİP SANATI GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail Oskay, tarihin süzgecinden geçerek günümüze ulaşan tezhip ve minyatür sanatlarının büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Bu sanatların kadim mirasın en güzel örnekleri arasında yer aldığını vurgulayan Oskay, unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına belediye ve kamu olarak üzerlerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

BU SANATI ÖĞRENCİLERE SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatçısı Aynur Demir, minyatür ve tezhip sanatında eğitimler verdiğini belirtti.

Bu sanatı günümüze uyarlayarak gençlere sevdirmeyi amaçladığını söyleyen Demir 'Öğrencilerimle birlikte Antalya temalı eserler üretiyoruz. Çünkü Antalya'nın çok zengin bir tarihinin yanı sıra güçlü bir üretim altyapısı da var. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Eserlerimizin Antalya'nın tanıtımına katkı sunmasını diliyorum' dedi.