Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Son yapılan operasyonlarda, İpsala,Havsa ve Uzunköprü’de düzensiz göçmenler yakalandı.

İpsala'nın Paşaköy köyünde yapılan operasyonda 13 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Havsa'nın Köseömer köyünde 4 Suriyeli, Uzunköprü'nün Çakmak köyünde ise 23 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

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Yakalanan tüm göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: igf