Edirne'de Yeni Karpuzlu beldesinde, 5 Şubat’ta askere gidecek gençler için Belediye Düğün Salonu’nda bir asker eğlencesi düzenlendiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Yeni Karpuzlu Belediyesi, 5 Şubat’ta vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek gençler için coşkulu bir asker eğlencesi düzenledi.

Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, belde halkını bir araya getirdi.

Eğlenceye Belediye Başkanı Ahmet Köprü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Köprü, gençlere vatani görevlerinde başarılar dileyerek, “Her biriyle gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun” dedi.

Etkinlik, Yeni Karpuzlu halkının asker adaylarına destek ve dayanışmasını göstermek için bir araya gelmesiyle anlam kazandı. Gecede gençler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.