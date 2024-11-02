Edirne Süper Amatör Lig, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Süper Amatör Lig’deki Edirne temsilcilerinden Anafartalarspor yarın Saat 12.00’de Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında İpsalaspor ile diğer temsilci Keşan İdmanyurdu ise saat 16.00’da yine Mustafa Kaldı sahasında Tuncaspor ile karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat 15.30- Kaleiçi- Mega Genç

Saat 14.00- Yeniimaret-Uzunköprüspor

Saat 14.00- Osmanlıspor-Lalapaşaspor

Saat 12.00- Anafartalarspor-İpsalaspor

Saat 16.00-Keşan İdmanyurdu-Tuncaspor