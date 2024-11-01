Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun dokuzuncu haftasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor’a konuk olacak.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, dokuzuncu hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’na iyi bir başlangıç yaparak ligde ilk 8 maçta 7 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, dokuzuncu haftada galibiyet için Bodrum’da parkeye çıkıyor. Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlanıyor.
7 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 2. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 3 galibiyet 5 mağlubiyetle 17. sırada yer alan Çağdaş Bodrumspor’la karşılaşacak. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak, zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam etmek istiyor.
Ligin dokuzuncu haftasında oynanacak Çağdaş Bodrumspor-Çayırova Belediyesi müsabakası, Bodrum Spor Salonu’nda 4 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da oynanacak.