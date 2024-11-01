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Talas’ın Cumhuriyet kupasında şampiyon belli oldu

Talas’ın Cumhuriyet kupasında şampiyon belli oldu

7 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 2. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 3 galibiyet 5 mağlubiyetle 17. sırada yer alan Çağdaş Bodrumspor’la karşılaşacak. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak, zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam etmek istiyor.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’na iyi bir başlangıç yaparak ligde ilk 8 maçta 7 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, dokuzuncu haftada galibiyet için Bodrum’da parkeye çıkıyor. Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlanıyor.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun dokuzuncu haftasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor’a konuk olacak. KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, dokuzuncu hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor deplasmanında sahaya çıkacak.