Konya Karatay Belediyesi, 'yerinde hizmet' anlayışıyla ilçenin dört bir yanındaki yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda kazandırılan modern aile sağlığı merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, hayırsever iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Erenler Mahallesi'ne kazandırılan Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. 32 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkez, bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak.

32 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hayata geçirilen aile sağlığı merkezi, yaklaşık 450 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Toplam 19 bölümden oluşan merkezde; 6 aile hekimi, 6 aile sağlığı elemanı, 3 yardımcı sağlık personeli ve 2 hizmet personeli görev yapacak.

Merkez, yalnızca bir sağlık tesisi olmanın ötesinde, çevresinde Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte daha işlevsel bir yapıya kavuşturuldu. Açık otopark, sokak parkı, çocuk oyun grupları ve 50 farklı türde bitkiyle gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla bölgeye değer katıldı.

KILCA: DOĞRU PLANLAMA KALICI ESER

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan artırmayı hedeflediğini belirterek yeni merkezin hayırlı olmasını diledi.

Yerel yönetim olarak önceliklerinin vatandaşların temel hizmetlere hızlı ve yerinde ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Hasan Kılca, açılışı yapılan merkezin mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunacağını ifade etti.

Aile sağlığı merkezinin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Kılca, projenin 32 milyon TL yatırım değeriyle tamamlandığını ve 450 metrekare kapalı alanda hizmet vereceğini kaydetti. Projenin yalnızca bir bina inşasından ibaret olmadığını vurgulayan Kılca; peyzaj düzenlemeleri, otopark alanı, sokak parkı ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte bütüncül bir çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Belediyecilik anlayışlarını 'doğru planlama ve kalıcı eser' ilkeleri üzerine inşa ettiklerini belirten Başkan Kılca, bir mahallenin güçlenmesinin eğitim, spor ve sosyal donatıların birlikte sunulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Erenler Mahallesi'ne daha önce kazandırılan Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, semt pazarı ve spor alanlarını hatırlatan Kılca, sağlık merkezinin bu hizmet zincirinin önemli bir halkası olduğunu söyledi.

Hasan Kılca, Karatay'ın her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, 'Kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yatırımlarımız sürüyor.

Bu tür hizmetler sadece bina yapmakla değil, çevresiyle birlikte anlam kazanıyor. Sağlık merkezleri, birinci basamak hizmetlerle hastanelerin yükünü de azaltacak.' dedi.

Kamu kurumları ve toplumsal dayanışmanın önemine de değinen Başkan Kılca, yatırımın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya teşekkür etti. Hasan Kılca, merkezin Konya ve Karatay için hayırlı olmasını temenni etti.

Son olarak konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, devletin temel görevlerinin başında vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın geldiğini vurguladı.

Sağlık alanında son yıllarda önemli yatırımlar hayata geçirildiğini belirten Vali Akın, vatandaşlara konforlu fiziki mekanlarda nitelikli hizmet sunulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda yeni sağlık tesislerinin hizmete kazandırıldığını kaydeden Akın, sağlık hizmetlerinde yalnızca tedavi edici değil, önleyici ve koruyucu yaklaşımın da ön planda tutulduğunu dile getirdi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Vali İbrahim Akın, aile sağlığı merkezlerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erken ve kolay erişimini sağladığını belirtti. Konya genelinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve hayırseverlerin iş birliğiyle sağlık yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade eden Vali Akın, neredeyse her ay yeni bir sağlık tesisinin hizmete alındığını söyledi.

Merkezde görev yapacak sağlık personelinin daha modern şartlarda hizmet vereceğini belirten Vali Akın, vatandaşların da daha konforlu ortamlarda sağlık hizmeti alacağını ifade etti. Projenin yalnızca bir sağlık tesisi olarak değil, çevresinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bütüncül bir hizmet alanı olarak planlandığını vurguladı. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya, Karatay Belediyesi'ne ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür eden Akın, merkezin Karatay'a, Konya'ya ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

MERKEZİN RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından, yapılan dua sonrasında kurdele kesilerek Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi resmen hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış programına; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkan Vekili Faruk Küçükkömürler, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çam, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.