Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'nun çehresini değiştirecek yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki birinci etap çalışmalarında sona gelinirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilçeye müjdelerle dolu yeni bir vizyon çizdi.

MANİSA (İGFA) - Turgutluluların özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösterdiği Irlamaz Rekreasyon Alanı 1. Kısım'da, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda köklü değişiklikler yapıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla alanın çevresine 2 bin 500 metrelik demir korkuluk imal edildi. Yeni nesil 'seçici geçirgen bariyer' sistemi sayesinde motosiklet girişi engellenerek park daha güvenli hale getirildi.

Bu sistem; engelli vatandaşların, bebek arabalı ailelerin ve yayaların alana zahmetsizce erişimine imkan tanıyor. Ayrıca alan içerisindeki köprü zeminleri, spor sahaları, panel çitler ve piknik alanlarındaki mangallar da tamamen yenilenerek modernize edildi.

BAŞKAN DUTLULU 'MANİSA'MIZIN HER KÖŞESİNE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu'da hayata geçirilecek projeleri açıkladı. Dutlulu, 'Turgutlu'ya nefes olan Irlamaz Rekreasyon Alanı 1. Etap çalışmalarını tamamladık. Yaz aylarında Ergenekon Kavşağı'nın temelini atacağız. Irlamaz 2. Etap projelendirmesi Meclis onayına sunulacak. Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallesi'ne Halı Saha ve Düğün Salonu projelerine de kısa sürede başlayacağız. Manisa'nın her köşesine dokunmaya, yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz' dedi.

'GÜVENLİK VE KONFOR BİR ARADA'

Çalışmaların teknik detaylarını aktaran Mimar Barış Kutsal Karaaslan, geliştirilen 'seçici geçirgen bariyer' sistemiyle motosiklet girişini engelleyerek engelli vatandaşlar ve bebek arabalı aileler için tam erişilebilirlik sağladıklarını belirtti.

Karaaslan, köprülerin onarımından spor sahalarının yenilenmesine, mangalların modernize edilmesinden panel çitlerin değişimine kadar her noktanın titizlikle elden geçirildiğini ifade etti.

Turgutlu Koordinatörü Tekin Çakmak ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda alanın huzurlu bir sosyal donatı alanına dönüştürüldüğünü ve kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını vurguladı.