İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış branşı sporcuları Beril Korkmaz, Sefa Yaman ve Bilal Eltutan ile İnegöl Belediyespor Antrenörü Bülent Aktaş, bu hafta Bulgaristan ve Almanya'da yapılacak şampiyonalarda milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.

BURSA (İGFA) - Spor tırmanış branşında ortaya koyduğu başarılarla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediye Spor Kulübü hem sporcu hem antrenör olarak milli takımlara destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 18-19 Eylül tarihlerinde İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları; Beril Korkmaz, Sefa Yaman ve Bilal Eltutan ile İnegöl Belediyespor Antrenörü Bülent Aktaş 2 farklı ülkede milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.

AYNI TARİHTE 2 ÜLKEDE 3 MİLLİ SPORCUMUZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

İnegöl Belediye Spor Kulübü küçükler kategorisinde Spor Tırmanış Milli Takım sporcusu Beril Korkmaz, 19 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan Varna'da düzenlenecek olan Lider Disiplini U15-U13 Spor Tırmanış Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

18-19 Eylül tarihlerinde ise Cuma ve Cumartesi günü Almanya Augsburg'da düzenlenecek olan Spor Tırmanış Lider Avrupa Şampiyonası'na İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları Genç A kategorisinde Sefa Yaman ve Genç B Kategorisinde Bilal Eltutan katılacak. Burada aynı zamanda İnegöl Belediye Spor Kulübü antrenörü olan milli takım antrenörü Bülent Aktaş'ta görevli olarak yer alacak ve sporcularımızla birlikte ülkemizi temsil edecekler.