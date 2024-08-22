Edirne'de Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla, yazılı açıklama ile Bursa'daki bir okulda açıklamaları ile adeta şeriat ilan eden okul müdürüne tepki gösterdi. Yazla, “Okulda şeriat ilan eden bir şahıstan eğitimci olamaz!" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bursa'daki bir okulda adeta şeriat ilan eden okul müdürüne Edirne'nin Keşan ilçesinden de tepki geldi.

Eğitim İş Keşan Temsilcisi Erol Yazla, AK Parti’nin eğitimdeki piyasacı ve gerici dayatmalarının, atadığı liyakatsiz yöneticilerin, eğitimde nasıl karanlık bir düzen oluşturulduğunun itirafı niteliğinde olan bir video kaydının Bursa’dan tüm ülkeye yayıldığını anımsatarak, "Maalesef ki patronların, tarikat ve cemaatlerin kıskacında can çekişen eğitim kurumlarımızda laik, bilimsel, çağdaş eğitime aykırı Cumhuriyet karşıtı birçok uygulamayı ve söylemleri duyuyoruz, görüyoruz. Bunun arkasındaki zihniyeti de çok iyi biliyoruz. Bu karanlık zihniyetle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha önce okul öğrencilerinden para toplayıp yolsuzlukların odağındaki Deniz Feneri Derneği'ne para aktaran Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez okulda ve hatta okul dışında şeriat ilan ettiğini bizzat söylediğini belirten Yazla, 7 Ağustos'ta söz konusu okulda veli toplantısında Kırbıyık’ın kayda alınan, "Başı açık öğrenciye karşıyız. Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız. Usul erkan öğretmek için uğraşıyoruz. Sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz. Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuz kesinlikle bu okulda olmamalı. Çünkü bu okulda ben, müdür yardımcısı, öğretmenler müdahalecidir, karışırız, gerektiğinde bağırırız, sert davranırız. Gevşeklik hiçbir zaman insana fayda vermez. Her şeyine karışırız öğrencinin" sözlerini anımsattı.

"Bu söylemleri kullanan kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde bir okulda müdürlük yapıyor" diyen Yazla, "Bu zatı, bu makamlara atayan kişiler emin olun ki hepimizden daha iyi tanıyordur. Böyle bir zihniyetin eğitim ortamlarında ne öğretmen ne de idareci olarak yeri olamaz. Derhal görevden alınmalıdır" çağrısında bulundu.

Bu konuyu tüm güçleriyle gündemde tutacaklarının altını çizen Erol Yazla, "Bu noktada vurgulamak isteriz ki, söz konusu şahıs hakkında yapılacak herhangi bir göstermelik soruşturma, gerici zihniyetin ödüllendirilmesinden başka bir anlama gelmeyecektir. Şeriat özlemiyle yanıp tutuşan, eğitimde çocuklarımızın geleceğini karanlığa sürüklemek isteyen bu zihniyet, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun temel değerlerine açık bir saldırıda bulunmuştur; derhal görevden alınmalı ve hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Eğitim-İş olarak, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu şahsın göstermelik soruşturmalarla aklanmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla duyuruyoruz" diye konuştu.