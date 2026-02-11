Edirne'de Keşan Yenimescit Mahallesi'nde belediyeye ait halı sahada bulunan yıpranmış Türk bayrağı, bir vatandaşın girişimiyle yenisiyle değiştirildi. Mahalle sakinleri, gösterilen duyarlılığı takdir etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimescit Mahallesi'nde, mülkiyeti belediyeye ait halı sahada bulunan Türk bayrağının yıpranmış ve bakımsız hali mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre uzun süredir kötü durumda olan bayrakla ilgili herhangi bir yenileme çalışması yapılmadı.

Duruma kayıtsız kalmayan Hayati Yazıcı isimli vatandaş, kendi imkânlarıyla temin ettiği yeni Türk bayrağını göndere çekti.

Yazıcı'nın yıpranmış bayrağı indirerek yerine yenisini asması mahallede takdirle karşılandı. Mahalle sakinleri, bayrağın manevi değerine dikkat çekerek, bu tür konularda daha hassas davranılması gerektiğini ifade etti. Duyarlı davranışı nedeniyle Hayati Yazıcı'ya teşekkür edildi.