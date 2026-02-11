Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sosyal Market uygulaması, Ramazan ayında da vatandaşların artan gıda ihtiyacını karşılamaya devam edecek.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 4,5 yıl önce hayata geçirdiği Sosyal Market ile un, pirinç, makarna gibi gıdaların sığdırıldığı klasik koli yardımları rafa kaldırılarak vatandaşların ne isterse alma dönemi başlatılmıştı.

A'dan Z'ye ihtiyaçlarını bu marketten karşılayan vatandaşlar, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte artan gıda ihtiyacını yine bu marketten kolaylıkla karşılayabilecekler.

Zincir marketleri aratmayan donanımıyla hizmet veren Sosyal Market'te ihtiyaçlarını ücretsiz olarak temin edilebilen vatandaşlar, Ramazan sofralarını kendi tercihlerine göre hazırlamanın rahatlığını yaşayacak.

HAYIRSEVERLER İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİ ARASINDA KÖPRÜ OLDU

Sosyal Market'te yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil, yardım etmek isteyen hayırseverlere de güvenli bir bağış imkanı sunuluyor. Özellikle Ramazan ayında artan yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla birlikte hayırseverlerin destekleri de Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu sistem, bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasında güçlü bir köprü görevi görüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNDE YÜZÜ GÜLÜYOR

Vatandaşların yanı sıra üniversite öğrencileri de Sosyal Market'ten faydalanabiliyor. Ramazan ayında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini buradan temin eden öğrenciler, ekonomik yüklerini hafifletirken, iftar ve sahur sofralarını daha rahat kurabiliyor.

MOBİL UYGULAMA İLE UZAKLAR YAKIN OLUYOR

Öte yandan uzak ilçelerden markete gelemeyen vatandaşlar için geliştirilen mobil uygulamayla da vatandaşlara aldığı ürünler kapılarına kadar götürülerek teslim ediliyor. Ramazan ayında da uygulanacak bu uygulama ile vatandaşlara eşit hizmet sağlanacak.