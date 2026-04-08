Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan eski İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkım çalışmaları sırasında yaşanan güvenlik zafiyeti ve vatandaşların tepkileri üzerine Keşan Kaymakamı Aziz Mercan sessizliğini bozdu. KaymakAziz Mercan, yıkımın kendi talimatı ve bilgisi dışında gerçekleştirildiğini belirterek sorumlular hakkında idari işlem başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 4 Nisan Cumartesi günü yapılan yıkımı, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yıkımın bilgisi dışında ve daha önce verilen 'Cumartesi günü çalışma yapılmaması' talimatına aykırı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

İlçenin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda hafta sonu gerçekleştirilen bina yıkımı, hem toz bulutu hem de güvenlik koridoru oluşturulmaması nedeniyle vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medya ve yerel basına yansıyan eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Kaymakam Aziz Mercan, sürecin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

'CUMARTESİ YASAK DEMİŞTİM'

Kaymakam Mercan, konuyla ilgili daha önce ilgili birimlerle toplantı yaptığını hatırlatarak; hem belediye hem de emniyet birimlerine, trafiğin ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Cumartesi günleri çalışma yapılmaması yönünde kesin talimat verdiğini belirtti. Ancak 4 Nisan Cumartesi günü, Kaymakam Mercan'ın idari izinli olduğu sırada, ilgili firmanın herhangi bir bilgi vermeden yıkıma başladığı öğrenildi.

Yıkımın talimatlara aykırı bir şekilde, kontrolsüzce başlatılmasına tepki gösteren Kaymakam Aziz Mercan, görevli personelin ve yüklenici firmanın bu ihmaliyle ilgili şu ifadeleri kullanarak, 'Bilgim dışında ve verdiğim kesin talimata uyulmadan yapılan bu yıkım çalışmalarıyla ilgili gerekli idari işlemleri başlatacağız. Vatandaşımızın can güvenliğini hiçe sayan bu tür fevri uygulamalara müsamaha gösterilmeyecektir.' dedi.