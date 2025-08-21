Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Emniyet kemeri, kask kullanımı ve trafik kurallarına uyum kontrol edilirken, amaç ceza değil, güvenliği sağlamak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle şehir merkezi ve yoğun trafik bölgelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı, motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadığı, ehliyet ve ruhsat belgeleri ile trafik kurallarına uyumları titizlikle inceleniyor.

Ekipler, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Trafik kazalarını önlemek ve eksiklikleri gidermek için denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.

Vatandaşlar, özellikle motosiklet denetimlerinin kazaları önlemede kritik olduğunu ifade ederek, uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.