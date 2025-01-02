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Ele geçirilen maddeler delil olarak muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Yapılan aramada, sentetik ecza kategorisine giren ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 15 adet madde ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüpheli şahısta sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiyegöre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir operasyona imza attı.