Edirne Keşan’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dün coşkulu bir karne töreniyle başladı.Erdoğan Demir/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz katıldı.

ÖĞRENCİLERE TEBRİK, ÖĞRETMEN VE VELİLERE TEŞEKKÜR

Törende, başarılarıyla gurur kaynağı olan öğrenciler tebrik edildi. Protokol üyeleri, öğrencilerin eğitim yolculuğunda rehberlik eden öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti. “Ara tatilin, öğrencilerimiz için dinlenme ve gelişim fırsatı olmasını temenni ediyoruz,” ifadeleriyle temennilerini dile getirdiler.

TATİL COŞKUSU

Karne töreni sonrası, öğrenciler tatilin keyfini çıkarmak için okullarından ayrıldı. Keşan’da eğitim camiası, başarılı bir yarıyılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Karneler protokol tarafından öğrencilere dağıtıldı.