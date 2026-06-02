Edirne'nin Keşan ilçesinde temel eğitimin en kritik basamağı olan okul öncesi eğitime dikkat çekmek, çocukların motor becerilerini geliştirmek ve okul-aile iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlanan geniş kapsamlı farkındalık etkinlikleri sahada başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen '1-5 Haziran Okul Öncesi Farkındalık Haftası' etkinlikleri, Raşit Efendi İlkokulu'nda düzenlenen anlamlı bir atölye çalışmasıyla başladı. 5 yaş grubu öğrenciler ve velilerin birlikte katıldığı 'İşleme Atölyesi'nde minikler hem üretti hem de keyifli anlar yaşadı.

Çocukların zihinsel ve fiziki gelişiminde okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak amacıyla Keşan'da özel bir farkındalık haftası kutlanıyor. Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilk duraklarından biri Raşit Efendi İlkokulu oldu. Okul bahçesi ve atölye alanlarında bir araya gelen 5 yaş grubu okul öncesi öğrencileri, anneleri ve babalarıyla birlikte el becerilerini sergiledi.

İNCE MOTOR BECERİLERİ VE ÜRETKENLİK DESTEKLENİYOR

Okul öncesi dönemdeki çocukların kas gelişimini, ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonlarını ve hayal güçlerini desteklemeyi amaçlayan atölye çalışmasında renkli ipler, kumaşlar ve güvenli işleme materyalleri kullanıldı. Velileriyle birlikte ilk defa işleme yapma deneyimi yaşayan miniklerin üretkenlikleri ve ortaya çıkardıkları el emeği ürünler büyük takdir topladı. Atölye sayesinde ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine aktif katılımı da güçlendirilmiş oldu.

MÜDÜR SERCAN KEMİK MİNİKLERİN MASASINA KONUK OLDU

Raşit Efendi İlkokulu'ndaki bu renkli atölye çalışmasına Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik de bizzat katıldı. Sınıfları ve çalışma masalarını tek tek ziyaret eden İlçe Müdürü Kemik; öğretmenler, minik öğrenciler ve velilerle yakından ilgilendi. Yürütülen farkındalık çalışmaları hakkında okul yönetiminden detaylı bilgi alan Sercan Kemik, çocukların işleme süreçlerine de bizzat eşlik ederek onlarla sohbet etti.