Sismik Uyarı, 2025’in ilk sekiz ayında bölgede 64 deprem kaydedildiğini, özellikle Temmuz’da 34 depremle rekor kırıldığını açıkladı. Marmara Denizi, Gemlik Körfezi ve Yalova çevresindeki sismik hareketlilik, olası risklere karşı hazırlık uyarısı getirdi.BURSA (İGFA) - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’nin kurucusu ve başkanı Fuat Agalday'ın girişimiyle akademisyen, mühendis ve gönüllülerle birlikte büyüyen Sismik Uyarı, kamuoyu bilgilendirmesi ile deprem sıklığının yaşandığının bölgeye dikkat çekti.

2025 yılının ilk 8 ayında Türkiye’de 64 deprem meydana geldiğini duyuran Sismik Uyarı'nın yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinde, bu sayının son 5 yılın toplamına yaklaşarak 2025’in son yılların en yoğun deprem yılı olacağına işaret ettiğini vurgu yapıldı.

MARMARA VE GEMLİK KÖRFEZİ’NDE YOĞUNLAŞMA

Özellikle Temmuz 2025’te 34 depremin kaydedilmesi, sismik aktivitedeki olağan dışı artışı gözler önüne serildiğinin altı çizilen açıklamaya göre, depremlerin ağırlıklı olarak Marmara Denizi, Gemlik Körfezi ve Yalova çevresinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu bölgelerdeki fay zonlarında enerji birikiminin arttığı belirtilirken, Yalova-Gemlik hattı ve Marmara Denizi içindeki fay segmentlerinin dikkatle izlendiğine vurgu yapan Sismik Uyarı, bu hareketliliğin büyük bir deprem habercisi olmayabileceğini, ancak fayların daha aktif bir döneme girdiğini kaydetti.

UYARI VE HAZIRLIK ÇAĞRISI

2021 yılında düşük deprem aktivitesine karşın, 2025 Temmuz ayındaki yüksek sismik hareketlilik, Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar için önemli bir uyarı niteliği taşdığının altını çizen Sismik Uyarı, kamuoyunu, resmi kurumları ve yerel yönetimleri olası deprem risklerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Açıklamada, “Bu süreçte risk farkındalığı ve hazırlık çalışmaları kritik önem taşıyor” denildi.