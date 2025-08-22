Bunlar da ilginizi çekebilir

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen programda kadına yönelik şiddetin toplumsal etkileri, şiddetin önlenmesine yönelik bireysel ve kurumsal sorumluluklar, şiddet mağdurlarının başvurabileceği destek mekanizmaları ele alınırken, eğitimin sonunda “Aile Yılı” pankartı açılarak katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

2025 Aile Yılı söyleşileri kapsamında, Keşan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan 170 yükümlüye yönelik olarak “Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele” konusunda eğitim verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan’da ‘Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ eğitimi düzenlendi.

