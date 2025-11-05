İGFA'nın haberi ses getirdi. Edirne'nın Keşan ilçesinde Uğur Mumcu Caddesi'ndeki mağduriyetin sesi Keşan Belediyesi tarafından dikkate alınarak, caddede çalışmalar yeniden başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da 'Uğur Mumcu Caddesi'ndeki yol çalışmaları esnafı da vatandaşı da çileden çıkardı' başlıklı haber sonrasında Keşan Belediyesi ekipleri dün cadde üzerinde çalışmalara başladı.

Uğur Mumcu Caddesi esnafı, uzun süredir tamamlanmayan çalışmaların yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Esnaflar, konuya duyarlılık gösteren Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a ve seslerini kamuoyuna duyurarak çözüm sürecini hızlandıran İGFA'ya teşekkür ederek, 'Haberin ardından belediye ekipleri hemen çalışmaya başladı. Başkanımız Mehmet Özcan ve sesimizi duyan İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'e teşekkür ediyoruz. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.' diye konuştu.

Bu arada Keşan Belediyesi ekiplerinin, bozulan kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarını hızla sürdürdüğü, caddenin kısa süre içinde yeniden araç ve yaya trafiğine açılmasının hedeflendiği öğrenildi.