Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 14 yaşındaki bir çocuğun iddialarına ilişkin süreci başından beri yakından takip ettiklerini açıkladı. Sanık hakkında verilen beraat kararına itiraz edileceği duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun beyanlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık, olayın 4 Eylül 2025 tarihinde emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerinin hızlıca harekete geçtiğini ve aileyle düzenli temas kurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, çocuğun üstün yararını gözetmek amacıyla psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin devreye alındığı vurgulandı. Ayrıca Bakanlık avukatlarının sürece ilk andan itibaren müdahil olduğu ve davayı yakından takip ettiği ifade edildi. 24 Mart 2026 tarihinde sanık hakkında verilen beraat kararına itiraz edileceğini duyuran Bakanlık, her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda çocuğun ve ailesinin yanında olmaya devam edileceğini belirtti.