AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

ANKARA (İGFA) - AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sivrice merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.37'de kaydedildi.

Depremin yerin yaklaşık 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, çevre ilçelerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

