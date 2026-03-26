Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda belediye hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Büyükşehir tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen katlı otoparkın Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir tarafından inşa edilen Dilovası Katlı Otoparkı, Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çelik duvar imalatlarının profil boyama işleri, zemin kat havalandırma tesisatı, 1. bodrum kat dış cephe karkas montajı ile 1. ve 2. kat yangın hattı montajları devam ediyor. Zemin kat elektrik tava montajı ile dış cephe çelik duvar karkası kaynak yerlerinin astar boyası ve tüm profillerin son kat boyası ise tamamlandı.

MODERN HİZMET BİNASI OLARAK KULLANILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda Dilovası ilçesinde inşa edilen ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip katlı otopark, kısa süre içinde Dilovası Belediyesi Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlayacak. Yapının hizmet binasına dönüştürülmesiyle Dilovası Belediyesi birimleri tek çatı altında toplanacak ve vatandaşlara daha geniş, ferah ve modern bir ortamda hizmet sunulacak. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yapı, modern belediyecilik anlayışına uygun mimari düzenlemelerle yeniden şekillendirilerek Dilovalıların hizmetine sunulacak.